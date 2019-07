Am Mittwoch (24.07.2019) gedenken Angehörige, Betroffene und Gäste den 21 Opfern, die vor neun Jahren bei der Loveparade in Duisburg ums Leben gekommen waren. Die Stiftung Duisburg "24.7.2010" erwartet zu dem Gedenktag Gäste aus aller Welt – Angehörige der Todesopfer aus China, Australien, Spanien, Italien und den Niederlanden haben sich angekündigt.

21 Glockenschläge um 17 Uhr

Um 17 Uhr beginnt die öffentliche Veranstaltung an der Gedenkstätte im Duisburger Karl-Lehr-Tunnel. 21 Glockenschläge erinnern an der Unglücksstelle daran, wie die Loveparade in einer Katastrophe endete. Anders als in den ersten Jahren sind dieses Mal auch ausdrücklich Bürger eingeladen.

Jürgen Thiesbonenkamp, Sprecher des Kuratoriums der "Stiftung Duisburg 24.7.2010" wird eine Ansprache halten. Das Akkordeon-Orchester Rheinhausen 1950 begleitet den Gedenktag musikalisch. Laut Stiftung werde auch in diesem Jahr die ehemalige NRW -Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erwartet.

Video starten, abbrechen mit Escape Loveparade-Unglück: Jahrestag und Prozess. WDR aktuell. . WDR. Von Michael Jung.

"Nacht der 1000 Lichter" am Vorabend

Bereits am Dienstagabend (23.07.2019) hatten Angehörige und trauernde Menschen an der "Nacht der 1000 Lichter" teilgenommen und Kerzen für die Todesopfer angezündet.