Vor genau 13 Jahren, am 04.04.2006, wurde der Dortmunder Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk mit zwei Kopfschüssen ermordet. Am Donnerstag (04.04.2019) werden mehrere hundert Menschen zu einem Gedenkmarsch erwartet, um an den Familienvater zu erinnern – und für eine Aufklärung des Verbrechens zu demonstrieren.

Familie nicht bei Gedenkmarsch dabei

Seit sieben Jahren organisiert das Bündnis "Tag der Solidarität" diese Demo. Immer dabei: Familie Kubaşık. Aber in diesem Jahr wird sie zum ersten Mal nicht daran teilnehmen: Sie wird den Tag bei Mehmet Kubaşık verbringen, an seinem Grab in der Türkei.

Seit dreizehn Jahren lebt die Familie jetzt schon mit quälender Ungewissheit. Sie sind überzeugt, dass Uwe Mundlos, Uwe Böhnhard und Beate Zschäpe beim Mord an Mehmet Kubaşık Helfer hatten.