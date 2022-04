Gedenkgottesdienst in Gelsenkirchen für tote oder kranke Arbeiter

Zum ersten Mal wird am "Worker's Memorial Day" ein Gedenkgottesdienst im Ruhrgebiet gefeiert. Zuvor war der immer nur in Berlin. "Man wollte in eine Gegend, in der viele Arbeiter sind und da passt das Ruhrgebiet perfekt" , sagt Pfarrer Willi Stroband. In der Kapelle "Auf Schalke" in der Arena wird er am Abend den Toten gedenken und mit den Besuchern eine Kerze für Freunde, Arbeitskollegen oder Familienmitglieder anzünden.

Nicht nur Todesfälle sondern auch Stress

Es geht an diesem Tag aber nicht nur um die tödlich Verunglückten. "Zu den Gesundheitsrisiken für sie zählen nicht nur Stürze vom Gerüst oder Unfälle mit Maschinen, sondern auch Stress und eine hohe Arbeitsbelastung" , sagt die IG BAU , die diesen Gedenktag veranstaltet. Im Fokus dieses Jahr stehen psychische Belastung und Stress durch die Arbeit.

Pfarrer ist selbst betroffen

Pfarrer Willi Stroband

Das kennt auch der Pfarrer des Gottesdienstes gut und wird auch über seine Erfahrungen sprechen. Im November hatte Willi Stroband einen Herzinfarkt, nachdem er viele Kommunionen einzeln durchgeführt hatte - damit sie wegen Corona überhaupt stattfinden konnten. "Das waren 60 einzelne Gottesdienste und 60 Vorgespräche in kurzer Zeit. Es ist mein Traumjob, aber das war schon Stress ", berichtet er.