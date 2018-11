In Werne ist am Montag (05.11.2018) die größte Erdgas-Verdichterstation Deutschlands offiziell eröffnet worden. Der wichtige Knotenpunkt für den Erdgastransport wurde in Werne für 170 Millionen Euro ausgebaut.

Ein Viertel des deutschen Gastransportes wird über Werne-Ehringhausen abgewickelt. Bislang konnte das Gas zum Beispiel von der Nordsee ins Ruhrgebiet oder in Richtung Frankfurt fließen. Jetzt funktioniert es auch umgekehrt von Süden nach Norden.

Riesige Turbinensorgen für den nötigen Druck

Das Gas kommt in Werne über lange Pipelines an. Es fließt dann sehr langsam. Riesige Turbinen beschleunigen es, so dass es mit genügend Druck zum Zielort weiter geleitet werden kann. Der Ausbau der Verdichterstation hat mehrere Jahre gedauert.