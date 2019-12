Explosion in Oer-Erkenschwick mit vier Verletzten

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) am späten Dienstagnachmittag (17.12.2019) dauern die Ermittlungen noch an. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei Erwachsene und zwei Kinder erlitten bei der Explosion leichte Verletzungen. Das Mehrfamilienhaus wurde schwer beschädigt.

Die Bewohner der Wohnung, in der es aus bislang ungeklärter Ursache zu der Explosion kam, waren offenbar nicht zu Hause, sondern im Urlaub. Sie wurden zunächst vermisst und mit einer Hundestaffel gesucht.

Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Ein Gasleck soll laut Aussage des Versorgers Westnetz nicht der Grund der Explosion gewesen sein. Das war zunächst von den Einsatzkräften vermutet worden. Nach bisher unbestätigten Informationen sollen im Haus aber Gasflaschen benutzt worden sein.

Rund 40 Personen mussten die Nacht über in einem Linienbus ausharren. Zwei Erwachsene und zwei Kinder hatten bei der Explosion einen Schock erlitten und waren ins Krankenhaus gekommen.