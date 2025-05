Die Lüner Wohnungsbaugenossenschaft WBG will ab kommenden Monat die Garagen ihrer Mieter kontrollieren. Überprüft werden soll, ob die Garagen zweckentfremdet genutzt werden.

Erlaubt ist nur, was mit dem Auto zu tun hat

Nicht selten wird in der Garage anderes abgestellt, als das Auto. Und weil Parkplätze am Straßenrand rar sind, will die Lüner Wohnungsbaugenossenschaft nun genauer hinschauen, was die Mieter so alles in ihren Garagen lagern.

Erlaubt sind in NRW rechtlich dort nämlich außer dem Fahrzeug nur Dinge, die mit dem Auto zu tun haben, zum Beispiel Reifen, Wagenheber, Kindersitz oder Dachgepäckträger. Und: Fahrräder.

Unzulässig ist dagegen die Nutzung als Abstellkammer oder Werkstatt. Bei erheblichen Verstößen kann Mietern laut ADAC sogar die Kündigung der gesamten Wohnung drohen.

Sprecherin in Lünen: „Es herrscht großer Parkdruck“

Soweit will die Lüner WBG aber nicht gehen. „Wir werden uns anschauen, wie unsere Mieter ihre Garagen nutzen“, sagt Unternehmenssprecherin Jana Neumann. „Sollten dort statt dem Auto zum Beispiel Gartengeräte gelagert sein, werden wir die Mieter auffordern, dies zu ändern“.

Allerdings müssen die Mieter der Aufforderung auch nachkommen. In einigen der Wohnsiedlungen der WBG, zum Beispiel in Lünen, Unna und Kamen herrsche großer Parkdruck. „Da wollen wir einfach im Sinne aller Mieter, dass Autos eben nicht an der Straße, sondern in der Garage stehen“ , so Jana Neumann.

ADAC: „Auto muss jederzeit in die Garage passen“ .

„Das Auto muss jederzeit in die Garage passen“, betont Thomas Müther vom ADAC Nordrhein. Wer also in seiner Garage etwa eine Werkstatt oder einen Partyraum eingerichtet hat, handelt rechtswidrig.

In Nordrhein-Westfalen ist die Garagennutzung in der Verordnung über Baum und Betrieb von Sonderbauten gereglt. Das bedeutet: Wer eine Baugenehmigung für eine Garage erhält, darf diese auch nur als solche nutzen.