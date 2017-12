Gammelhochaus in Hamm abgerissen

Um Punkt 9 Uhr hat der große Abrissbagger am Montag (04.12.2017) damit begonnen Dach und Fassade des Hochhauses einzureißen. Mit dem neunstöckigen Gebäude verschwindet der letzte Schandfleck an der Münsterstraße in der Hammer Nordstadt.

Die Stadt Hamm hat insgesamt zweieinhalb Millionen Euro investiert, um drei "Gammel-Hochhäuser" an der Münsterstraße zu kaufen und dann abzureißen. Sie will so dafür sorgen, dass soziale Brennpunkte in Hamm verschwinden.

Hamm als Vorreiter in NRW