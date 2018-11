In der Ausstellungshalle am Centro in Oberhausen beginnt am Samstag (24.11.2018) die bundesweit erste Ausstellung zur TV -Serie "Game of Thrones" mit einer Sneak-Preview.

Viele Fotokulissen für Fans der Serie

Es gibt mehrere Ausstellungsräume, die den Filmkulissen nachempfunden sind. Dort sind zahlreiche Kostüme und Schwerter der einzelnen Charaktere ausgestellt. Die Halle der Gesichter im Haus von Schwarz und Weiß dient als eine der Fotokulissen. Das Highlight ist natürlich der eiserne Thron, um den die Chraktere in der Serie kämpfen. Darauf kann jeder Fan Platz nehmen.

Die offizielle Eröffnung findet am Montagabend mit zahlreichen Darstellern der Serie am roten Teppich statt. Von Dienstag an ist die Ausstellung dann für alle Besucher geöffnet.

Das Fantasy-Drama "Game of Thrones" ist eine der erfolgreichsten Serienproduktionen. Die aktuelle siebte Staffel von "Game of Thrones" haben weltweit mehr als 30 Millionen Zuschauer gesehen.

Stand: 23.11.2018, 11:46