Galeria Karstadt Kaufhof: Diese Filialen schließen in NRW

Bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof müssen 62 von insgesamt 172 Filialen schließen. In Nordrhein-Westfalen betrifft das 18 Standorte. In einigen größeren Städten werden sogar zwei Filialen geschlossen.

6000 Beschäftigte betroffen

Laut der Gewerkschaft Verdi sind 6000 Beschäftigte von den Schließungen betroffen. Im Rheinland schließen zum Beispiel Köln-Weiden, Leverkusen und Brühl. Düsseldorf verliert beide Filialen von Karstadt und Kaufhof. Im Ruhrgebiet schließen die beiden Filialen in Essen, ebenso in Dortmund und auch die Filiale in Witten und die in Hamm machen zu. Im Sauerland ist die Filiale in Iserlohn betroffen.

Diese Standorte sollen geschlossen werden

Für diese Filialen sehen die Sanierer "keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive" . Über diese Schließungspläne hat der angeschlagene Konzern seine Mitarbeiter am Freitag (19.06.2020) bei einer Betriebsversammlung informiert.

Bielefeld

Bonn

Brühl

Dortmund

Dortmund

Düsseldorf Schadowstraße

Düsseldorf Wehrhahn

Essen

Essen

Gummersbach

Gütersloh

Hamm

Iserlohn

Köln Weiden

Leverkusen

Mönchengladbach Reydt

Neuss

Witten



Für die von den Schließungen betroffenen Mitarbeiter hatte die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben einen Sozialplan ausgehandelt. Sie sollen für sechs Monate in eine sogenannte Transfergesellschaft überführt werden.