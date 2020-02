Dortmunder Gafferin teilt Unfallfotos: Handy abgenommen

Eine 17-Jährige in Dortmund ist ihr Handy erst einmal los, teilte die Polizei am Mittwochmorgen (05.02.2020) mit. Sie hatte am Montag (03.02.2020) eine verletzte Fußgängerin in Dortmund fotografiert, die von einer Straßenbahn auf dem Wambeler Hellweg angefahren worden war.

Fußgängerin von Straßenbahn angefahren

Eine 57-jährige Dortmunderin hatte versucht, die Schienen zu überqueren, um ihre Bahn noch zu bekommen. Dabei übersah sie offenbar eine von links kommende Straßenbahn und wurde von ihr erfasst. Das Unfall-Opfer stürzte zu Boden und kam später mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Gafferin verschickte Bild von Verletzten

Während der Rettungsarbeiten machte die 17-jährige Gafferin ein Bild von der Verletzten und verschickte es wohl auch direkt. Die Polizei stellte das Handy sicher und zeigte die 17-Jährige an wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen.