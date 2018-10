Familienvater hatte am Steuer Bewusstsein verloren

Der Familienvater hatte am Steuer auf der A44 in Richtung Kassel das Bewusstsein verloren. Seine Frau konnte das Auto im letzten Moment noch auf den Seitenstreifen lenken. Die Reanimation des Notarztes war leider vergeblich, der Fahrer starb noch am Unfallort.

Gaffer verlangsamten das Tempo zum filmen