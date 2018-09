Nach G20-Krawallen Razzia in Dortmund

Körperverletzung und Plünderungen

Während des G20-Gipfels kam es zu Straßenschlachten zwischen gewalttätigen Demonstranten und der Polizei. Im Fokus des jetzigen Einsatzes stehen Tatverdächtige, die im Juni 2017 bei der "Welcome to Hell"-Demonstration in Hamburg Straftaten begangen haben sollen. Bei den Straftaten handelt es sich nach Angaben der Polizei unter anderen um schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung sowie Plünderungen.