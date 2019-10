Rund 120 Fans des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen haben am Samstag (19.10.19) laut Polizei Teilnehmer der Kurden-Demo in Köln angegriffen. Demnach waren die Fußballfans auf dem Rückweg vom Spiel ihrer Mannschaft in Bergisch Gladbach, als sie im Regionalexpress 1 in Richtung Hamm auf eine Gruppe von Kurden trafen. Nach Informationen der Polizei kam es bei dem Zusammentreffen zu Gewalttätigkeiten. Mindestens zwei Personen soll dabei verletzt worden sein.

Fußballfans sollen einige Demonstranten attackiert haben. Augenzeugen berichteten von rassistischen Sprüchen der Fußball-Anhänger. Die Bundespolizei war mit mehreren Hundertschaften am Fernbahnhof am Flughafen Düsseldorf. Sie erstattete mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Landfriedensbruch. Die Essener Fußball-Fans mussten den Zug verlassen.