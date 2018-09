Kaufhof: Fusionsgerüchte beunruhigen Mitarbeiter

Experten schätzen, dass der Essener Karstadt-Konzern als Gewinner aus der Fusion gehen könnte, denn die Warenhauskette hat bereits Filialschließungen und massiven Stellenabbau hinter sich. Während Kaufhof rote Zahlen schreibt, hat Karstadt es in den vergangenen Jahren wieder auf eine schwarze Null geschafft.

Möglicherweise könnte aber der Karstadt-Hauptsitz in Essen nach einem Zusammenschluss überflüssig sein und in Köln angesiedelt werden. Es seien Einsparungen bei den Zentralen, sowie in der Logistik und beim Einkauf geplant.