Umstrittene Funk-Ampel in Lünen geht in Betrieb

Bisher gingen die Schüler über eine Fußgängerbrücke, doch die ist marode. Aus Kostengründen wird die Stadt die Brücke vorerst nicht neu bauen. Der Rat der Stadt hatte im Oktober der Funk-Ampel zugestimmt. Seit Montag ist sie in Betrieb. Nach einem Jahr soll geprüft werden, wie die Ergebnisse sind. Ursprünglich war eine Steuerung per Handy via Bluetooth geplant, das war den Technikern aber zu unsicher.

CDU : Rechtlich fraglich

Schulpflegschaft, CDU und die Wählergemeinschaft GFL kritisieren die funkgesteuerte Ampel. Für sie ist die Lösung nicht sicher genug. Sie dürfe daher keine Dauerlösung sein. Die CDU im Rat zweifelt sogar an der Rechtmäßigkeit der Ampel. Christoph Tölle von der CDU Lünen fragt sich, wie es sich rechtlich vereinbaren lässt, dass Menschen in den fließenden Verkehr eingreifen „und wie sich die Haftungsfrage bei Personen und Sachschäden aufgrund des Eingriffs gegebenenfalls darstellt.“ Die CDU kündigt einen Prüfantrag an.

Auch die Schulpflegschaft der Gesamtschule rund um Joachim Jürgens ( GFL ) hält die Ampel für unsicher und fordert die Stadt auf, schnell einen Neubau der Fußgängerbrücke – oder besser noch eine Unterführung – zu prüfen. Bevor Menschen aus Sparzwang verletzt würden, so Jürgens.

Stand: 28.05.2018, 06:48