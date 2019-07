Mehr als 500 Mäuse hat ein Mann aus Essen in seiner Wohnung gehalten. Zunächst hat er ein paar freilaufen lassen. Die Farbmäuse haben sich daraufhin so schnell vermehrt, dass der Mäusezüchter die Kontrolle über den Nachwuchs verloren hat. Der Besitzer bringt die Tiere jetzt mit Körben in das Essener Tierheim.

Dort werden die Tiere nach Geschlecht getrennt, damit sie sich nicht weiter vermehren. Mäuseliebhaber und Tierschutzorganisationen können sich melden, um die Tiere aufzunehmen. Außerdem wurde Kontakt zu den Tierheimen aus der Region aufgenommen.