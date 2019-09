Ungewöhnlicher Rettungseinsatz für die Feuerwehr in Dortmund: Am Dortmund-Ems-Kanal hatte sich ein Fuchs aus unerklärlichen Gründen hinter einer Einstiegsleiter an der Kanalwand eingeklemmt.

Wie die Feuerwehr am Samstag (28.09.2019) mitteilte, war das verschreckte Tier einigen Ruderern aufgefallen.

Fuchs türmt unverletzt

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, wurde das Begleitboot der Ruderer gleich als Rettungsplattform zur Verfügung gestellt. Ein Feuerwehrmann warf dem verängstigten Fuchs eine Decke über und hob ihn ans Ufer. Eine heikle Aufgabe, denn er musste gleichzeitig darauf achten, nicht von dem panischen Tier gebissen zu werden. Oben angekommen, suchte der Fuchs - offenbar unverletzt - sofort das Weite.

Häufig ertrinken Tiere im Kanal

Die Feuerwehr muss öfter mal zur Tierrettung an die Kanäle ausrücken. Neben Hunden, gibt es auch immer wieder Wildtiere, die in die gefährliche Strömung geraten.