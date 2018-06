Friedensdorf in Not: Visaprobleme gefährden Kinder

Schwerkranke Kinder aus Afghanistan können nicht nach Deutschland ins Friedensdorf in Oberhausen kommen. Der Grund: fehlende Visa. Aus administrativen Gründen können diese derzeit im Sommer nicht ausgestellt werden, sagt der Leiter des Friedensdorfes Thomas Jacobs dem WDR am Dienstag (12.06.2018).

Der Grund für die Verzögerung: die deutsche Botschaft in Kabul wurde 2017 bei einem Terroranschlag getroffen. Seitdem ist die Visastelle geschlossen. Das Warten könne für die Kinder tödlich enden, denn die medizinische Versorgung in Afghanistan sei oft für die ärmere Bevölkerung sehr schlecht.

Kinder könnten sterben

Man müsse handeln, sagt Thomas Jacobs. "Für die Kinder bedeutet das, keine adäquate medizinische Versorgung zu bekommen. Sie könnten sterben." Es gehe um bis zu 80 Kinder, die dringend eine Versorgung brauchen. "Wir sind keine Touristen, sondern es geht um kranke, schwerverletzte Kinder" , sagt Thomas Jacobs.

Das Friedensdorf nimmt seit Jahren kranke Kinder aus Krisenregionen auf und lässt sie in Deutschland behandeln. Wenn sie gesund sind, fliegen sie zurück in ihre Heimat. Insgesamt sind zur Zeit rund 170 Kinder in dem Friedensdorf, etwa ein Drittel kommt aus Afghanistan.