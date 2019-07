Die "Fridays for Future"-Schülerbewegung für Klimaschutz organisiert ihren ersten bundesweiten Sommerkongress. Vom 31. Juli bis zum 4. August kommen im Revierpark Wischlingen in Dortmund Klimaaktivisten aus ganz Deutschland zusammen.

" Was wir wollen, haben wir in den letzten Monaten klar gemacht. Auf dem Kongress müssen wir schauen, wie wir das, was wir die ganze Zeit schon fordern, tatsächlich umsetzen können ", sagt die 18-jährige Ragna Diederichs aus Göttingen. Die Abiturientin gehört zu dem Organisationsteam, das den Kongress vorbereitet.