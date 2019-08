"Fridays for Future"-Aktivist Julius zeigt sich zufrieden mit dem Sommerkongress. Der 16-jährige Schüler aus Dortmund hatte das Treffen zusammen mit anderen Jugendlichen zweieinhalb Monate lang organisiert. "Es ist toll, dass wir durch den Kongress eine so große mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Dadurch wird den Menschen nochmal präsenter, warum wir auf die Straße gehen."

Bundesweite Demonstration im September

In Zukunft wollen die Aktivisten ihre Proteste noch ausweiten. Das machten sie auch noch einmal auf einer Großdemonstration am Freitag (02.08.2019) in der Dortmunder Innenstadt klar. Am 20. September ist eine bundesweite Demonstration in verschiedenen Städten geplant, bei der nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Erwachsene mitlaufen sollen.