Das erste bundesweite Treffen der "Fridays for Future"-Bewegung beginnt am Mittwoch (31.07.2019) im Dortmunder Revierpark Wischlingen. Er dauert bis Sonntag (04.08.2019). Die Veranstalter erwarten mehr als 1.400 Teilnehmer, hunderte Helfer und Referenten. Und der Kongress soll weitgehend klimaneutral ablaufen.

Forderung nach Einführung einer CO2-Steuer

Sommerkongress OrganisatorInnen Helena Marschall und Hanno Merschmeyer

Mitorganisiert haben ihn Helena Marschall aus Frankfurt am Main und Hanno Merschmeyer aus Dortmund, beide siebzehn Jahre alt. Bis Sonntag wird in Dortmund vor allem über die Aufgaben der Politik beim Klimaschutz, etwa die Einführung einer CO2-Steuer diskutiert.

Außerdem über eine Wirtschaft ohne Wachstum oder darüber, was soziale Bewegungen für den Klimaschutz erreichen können.

Großdemo in der Innenstadt

Am Freitag ist in der Dortmunder Innenstadt eine Großdemonstration geplant. Danach wollen die Klimaaktivisten in Kleingruppen durch die Stadt ziehen und für einen großen internationalen Klimastreik am 20. September werben. Abends gibt es schließlich ein Festival, mit Live-Konzerten, Open-Air-Kino und Poetry-Slam.

Die Feldküche für den Kongress wird mit Holz befeuert

Dass eine Veranstaltung mit mehr als 1.400 Menschen kaum klimaneutral zu bewältigen ist, wissen auch Hanno Merschmeyer und Helena Marschall. Aber sie haben strikt darauf geachtet, dass für den Kongress möglichst keine neuen Dinge gekauft werden mussten.

"Brötchen vor dem Wegschmeißen retten"

Die Großzelte für das Sommercamp haben sie sich von der Stadt Dortmund geliehen. Für Tische und Bänke haben sie bei Vereinen und dem Roten Kreuz nachgefragt.

Brot und Brötchen bekommen die Kongressbesucher von Bäckereien und Supermärkten, die die Lebensmittel sonst wegwerfen würden. Lebensmittel, die neu gekauft werden mussten, etwa Nudeln, gibt es nur in Bio-Qualität und selbst das Spülmittel ist laut Hersteller klimaneutral produziert worden.