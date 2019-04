Es geht bei den Demonstrationen nicht darum, die Schule zu schwänzen. Das wollen die Schüler am Freitag (26.04.2019) beweisen, indem sie sich auch in den Ferien treffen. Im Ruhrgebiet unter anderem in Dortmund, Hagen und Castrop-Rauxel. Aber auch in Münster, Kleve und Krefeld gibt es heute Aktionen. Aus anfänglichen spontanen Demonstrationen ist eine Bewegung geworden.

Jugendliche haben konkrete Forderungen

Auf der Internetseite "fridaysforfuture.de" können sich die Schüler über die gemeinsamen Ziele informieren und vernetzen. Gemeinsam wollen sie zum Beispiel die Erderwärmung stoppen, einen Kohleausstieg bis 2030 und den Strom spätestens 2035 komplett aus erneuerbaren Energien gewinnen.

Schüler haben konkrete Pläne für ihre Stadt

" Man kann aber auch kurzfristig etwas tun und mit kleinen Aktionen in der eigenen Stadt anfangen ", sagt die 18-jährige Mitinitiatorin Lilli Meister aus Castrop-Rauxel. Dort hatte sich das Kinder- und Jugendparlament dafür eingesetzt, bei der Bewegung mitzumachen.

Die Schüler haben dafür auch schon an einer Ratssitzung teilgenommen und sich für Müllsammelaktionen eingesetzt. Sie wollen aber auch erreichen, dass Schüler schon bei der Einschulung eine Trinkflasche bekommen, um Plastikmüll zu vermeiden. Außerdem sollen die Grünflächen für den Anbau von regionalem Gemüse genutzt werden, um lange Transportwege – und damit Emissionen – zu vermeiden.

" Fridays for Future " ist zu weltweiter Bewegung geworden

Vorbild für die Klimastreiks ist die Schülerin Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin bestreikt seit Monaten freitags die Schule, um für den Klimaschutz zu kämpfen.

