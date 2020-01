Rund 60 Schüler protestierten in Witten

In mehr als 30 deutschen Städten haben am Freitag (10.01.2020) gegen Siemens demonstriert. Unter dem Motto "StopAdani" wollen sie die geplante Lieferung einer Zugsignalanlage an den indischen Industriekonzern "Adani" verhindern. "Fridays for Future" hatte zu dem Protest aufgerufen. Tausende Menschen haben laut den Veranstaltern demonstriert. Los ging es unter anderem um 8 Uhr in Dortmund und um 10 Uhr in Essen. Weitere Protestaktionen liefen unter anderem in Witten, Hamm und Krefeld.

Gespräche zwischen Aktivisten und Siemens

Parallel zu den Protesten haben sich unter anderem Luisa Neubauer von Fridays for Future und Siemens-Chef Joe Kaeser zu Gesprächen getroffen. Die Gespräche bleiben aber ergebnislos: Die Entscheidung von Siemens über das Projekt steht weiter aus. Laut den Aktivisten wird am kommenden Montag (13.01.2020) eine Entscheidung erwartet.

Nach den Gesprächen sagte Neubauer: "Wir erwarten weiterhin von Siemens ein klares Bekenntnis zu den Klimazielen von Paris, dies kann nur eine vollständige Abkehr vom Adani-Projekt bedeuten.”

Klimaschützer wollen Druck ausüben

Der Start in Dortmund verlief am frühen Morgen etwas schleppend. " Wir hängen ein bisschen durch nach Weihnachten ", sagte Mieke Gräger von "Parents for Future". Rund 15 Protestler hatten sich am frühen Morgen vor dem Siemens-Gebäude in der Dortmunder Innenstadt versammelt.

Der möchte eines der größten Kohlebergwerke der Welt errichten. Um die Kohle vom Bergwerk zum Hafen zu bringen, muss ein Teilstück einer Eisenbahnlinie neu gebaut werden. Hier kommt der deutsche Siemens-Konzern ins Spiel.