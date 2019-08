Blockade in Essen

Bereits am Donnerstagabend hatten Fridays for Future-Aktivisten zusammen mit "Extinction Rebellion" in Essen eine Straßenkreuzung blockiert. 40 Menschen stellten sich mehrmals mit Plakaten den Autofahrern in den Weg.

Der Verkehr staute sich jedes Mal auf mehreren hundert Metern. Die Autofahrer blieben gelassen - sie erhielten Infomaterial und Kekse.

Stand: 02.08.2019, 11:09