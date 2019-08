In Dortmund läuft seit Mittwoch (31.07.2019) ein Kongress aller 600 deutschen Ortsgruppen von "Fridays for Future". Seit gut einem Jahr gibt es die Bewegung in Deutschland. Immer wieder wird kritisiert, dass die Aktivisten noch nichts erreicht hätten.

Ziel: Mehr Öffentlichkeit

Rund 1.500 "Fridays for Future"-Aktivisten wollen in Dortmund ihre Ziele für den Klimaschutz klarer definieren. Sie wollen sich selbstbewusster präsentieren. Und sie wollen von Wissenschaftlern und Experten in Workshops noch mehr über den Klimawandel lernen.