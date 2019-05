Fridays for Future: Schüler machen RWE Druck

Tausende Schüler werden am Freitagvormittag (03.05.2019) in Essen erwartet. Im Rahmen der Bewegung "Fridays for Future" wollen sie demonstrieren - und zwar direkt vor der Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE in der Grugahalle.

Aktivistin redet vor Aktionären

Mit der Demo wollen die Schüler vor allem Druck auf die RWE-Aktionäre ausüben. Diese sollten sich ihrer globalen Verantwortung bewusst werden, Einfluss auf einen Konzern zu haben, der nach wie vor auf Kohle setze und der mit zu den größten CO2 -Erzeugern gehöre, so die Veranstalter im Vorfeld der Proteste.

Aktivistin Luisa Neubauer (rechts)

Geplant ist auch, dass eine der bekanntesten Aktivistinnen von "Fridays for Future", Luisa Neubauer, auf der RWE-Versammlung zu den Aktionären sprechen wird. Dies bestätigte der Dachverband der Kritischen Aktionäre von RWE, über den Neubauer auf der Veranstaltung Rederecht erhält.

Demonstrationszug durch Essen

Vor der Grugahalle werden sich die Schüler am Freitagvormittag nur kurze Zeit aufhalten, denn schon bald wollen sich die Demonstranten in Richtung Essener Innenstadt bewegen. Auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof soll es dann eine Kundgebung geben.

Zum Abschluss marschieren die Schüler dann weiter nach Altenessen zum RWE-Campus, einem weiteren Standort des Konzerns in der Stadt.

Schüler aus ganz NRW

Erwartet werden Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen. "Fridays for Future"-Ortsgruppen wie die aus Düsseldorf, Krefeld oder Mönchengladbach organisieren gemeinsame Fahrten nach Essen.

Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten, zu der sich vor der Grugahalle auch andere Aktivisten versammeln - unter anderem von Initiativen für den Erhalt des Hambacher Forstes.