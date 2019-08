Nach den fremdenfeindlichen Posts in der Mülheimer WhatsApp-Gruppe von "Fridays for Future" hat der Staatsschutz der Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag (08.08.2019). Sie kommen unter anderem aus Bochum, Bielefeld und Chemnitz.

Eigentlich war die WhatsApp-Gruppe zum Terminaustausch der örtlichen "Fridays for Future"-Aktivisten und Interessierten gedacht. Doch im Juni tauchten plötzlich antisemitische, pornografische und fremdenfeindliche Nachrichten auf.