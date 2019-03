Der in Herne gesichtete Luchs stammt möglicherweise aus dem Naturwildpark Granat in Haltern am See. Seit Weihnachten 2018 vermisst der Naturwildpark Granat einen zweijährigen Luchs, wie die Leitung des Naturparks am Dienstag (12.03.2019) bestätigt. Das Tier soll durch ein Loch entkommen sein, das Unbekannte in den Zaun des Luchs-Geheges im Wildpark geschnitten haben und das nicht das erste Mal. Schon vor fünf Jahren war dort ein kleiner Luchs ausgebüxt, war aber dann wohlbehalten zu seiner Mutter zurückgekehrt.

Anfang des Jahres soll der freilaufende Luchs schon einmal gesehen worden: In Dortmund auf einem Thyssen-Krupp Gelände gesehen worden sein. Das bestätigt ein Wolf-und Luchsberater in Dortmund, der auch Stadtförster ist.

Naturwildpark Haltern am See will Falle aufstellen

Der Wildpark will jetzt weitere Sichtungen abwarten. Sollte der noch frei laufende Luchs öfter an einem Ort gesehen werden, will der Wildpark eine Falle dort aufstellen, um ihn wieder einzufangen.

In Herne plötzlich aufgetaucht

Ein Autofahrer in Herne hatte den freilaufenden Luchs am Wochenende in einem Gebüsch gesehen. Er filmte das Tier per Handy und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Suche nach der nachtaktiven Katze blieb erfolglos. Auch an einer Kleingartenanlage war er laut Polizei Bochum am Montag (11.03.2019) gesichtet worden.