NRW-Museen werben um Besucher - mit freiem Eintritt

Vorbild Essen: Besucherzahl verdoppelt

Das Museum Folkwang in Essen

Im Essener Folkwang Museum zahlen Besucher seit Juni 2015 nichts für die Dauerausstellung mit berühmten Gemälden von van Gogh, Renoir und Gauguin. Mehr als doppelt so viele Besucher als zuvor kämen jährlich, teilte das Museum mit. Die entgangenen Einnahmen gleicht die Krupp-Stiftung fünf Jahre lang aus.

Auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet an freiem Eintritt: Von April 2019 an haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt in die 18 Museen.