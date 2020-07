Freibäder leiden unter Wetter und Corona

Damals war die Freude bei den Badbetreibern groß. Am 20. Mai haben die ersten Freibäder aufgemacht. Zum Beispiel das Bornekampbad in Unna. Jetzt ist bei vielen Ernüchterung eingekehrt. Denn bislang war der Besuch eher mau, kam noch weniger Geld in die Kassen, als ohenhin befürchtet.

Nur ein Fünftel der Besucher

Die beiden Freibäder in Hamm zum Beispiel hatten im Juni zusammen lediglich etwa 12.000 Besucher. Vor einem Jahr waren es rund 70.000. Und auch das Volksbad in Dortmund hatte erst einen richtig guten Tag. Am letzten Freitag im Juni (29.06.2020) waren bei Sonnenschein und knapp 30 Grad über den Tag verteilt rund 1800 Menschen im Bad, in normalen Jahren kommen bei solchen Verhältnissen auch schon mal 6000.

Auch an diesem Morgen sind bei leichtem Nieselregen nur wenige Schwimmer im Becken

An solchen Tagen merken die Badbetreiber aber auch schnell, dass die Corona-Regeln das Personal an die Grenzen bringen. Dass muss dann dafür Sorgen, dass die Besucher die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden und es in den Becken nicht zu voll wird, so Cornelia Helm von den Statdwerken Hamm "Wir freuen uns wenn die Gäste Spaß im Bad haben, aber wenn wir nicht mehr sicherstellen können, das Abstände eingehalten werden und sich alle diszipiliert verhalten, wird es unangenehm."

Freibädern fehlt schon jetzt Geld

Zusammen sorgen Wetter und Corona dafür, dass den Bädern noch mehr Geld in der Kasse fehlt, als befürchtet. In Hamm und Dortmund rechnen sie mit jeweils einer Million Euro zusätzlich. Problematisch könnte die Besucherflaute vor allem für kleine Bürgerbäder werden. Das Freibad Dellwig in Fröndenberg hat deswegen jetzt sogar einen Ausgabestopp verhängt. Es fehlen schon ein paar tausend Euro in der Kasse.

Stand: 20.07.2020, 10:06