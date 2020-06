Dortmunder Freibäder bleiben weiter dicht - zu teuer

Überall im Ruhrgebiet haben Freibäder wieder geöffnet. Nur in Dortmund nicht. Das wird auch vorerst so bleiben, teilte die Stadt am Dienstag (02.06.2020) mit. Der Verwaltung sind die Bäder zu teuer. Stattdessen soll der Rat entscheiden.

Sorge vor Neuinfektionen

Keins der sechs Freibäder in der Stadt hat bisher geöffnet. Die Stadt begründet das mit der Sorge vor Neuinfektionen. " Wir möchten einfach die guten Erfolge, die wir bei der Corona-Bekämpfung in Dortmund haben, nicht gefährden ", begründet Sportdezernentin Birgit Zoerner die zurückhaltende Politik ihrer Verwaltung. Hygiene- und Infektionsschutz hätten höchste Priorität.

Hohe Kosten durch mehr Personal

Mindestens genauso wichtig sind aber die Kosten. In Freibäder dürfen weniger Gäste als in normalen Sommern, dafür ist wegen der Hygieneregeln aber mehr Personalaufwand notwendig. " Die Betreiber der Bäder haben uns vorgerechnet, dass eine Wiedereröffnung eine Million Euro an städtischem Zuschuss kostet ", erläutert Zoerner.

Der Rat soll sich am 18. Juni damit befassen. Sollte der für die Öffnung stimmen, wird es aber mindestens noch bis Anfang Juli dauern, bis tatsächlich wieder geschwommen werden kann.

Freibäder in Unna, Holzwickede, Schwerte, Hagen wieder offen