Sommer, Sonne - und kein Freibad?

Die Erleichterung bei vielen Freibad-Freunden in Dortmund dürfte groß sein. Der Stadtrat hat am Freitag (19.06.2020) entschieden, die Freibäder aufzumachen. In Dortmund war, als letzter Großstadt in NRW , noch unklar, ob die Bäder diesen Sommer überhaupt öffnen. Schließlich werden die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen den Dortmunder Bädern ein zusätzliches Minus von rund einer Millionen Euro bescheren.

Öffnung zum Ferienstart

Deshalb hat die Verwaltung die Politik um ihr Votum gebeten. Und die hat mit großer Mehrheit entschieden, die Bäder sollen öffnen. Der Betreiber stand schon in den Startlöchern und hat noch am Freitag das neue E -Ticketing getestet, am Samstag (20.06.2020) soll es mit dem Badebetrieb losgehen.

Im Freibad Bornekamp in Unna kann schon seit Mitte Mai geschwommen werden

In Duisburg werden die vier städtischen Freibäder erst zum Beginn der Sommerferien öffnen. Auch andere Freibäder machen erst am ersten Ferien-Wochenende (27.06.-29.06.2020) auf, zum Beispiel das Freibad Hiltrup in Münster, das Freibad Eschbachtal in Remscheid und das Freibad Cappenberger See in Lünen.

Verzögerungen und geschlossene Bäder