Frauen unter sich. Zumindest ein paar Stunden im Monat, das soll es wieder in einem Hallenbad in Mülheim geben. Grüne und CDU regen das im Sportausschuss, in dem sie eine Mehrheit haben, an. Aus vielen Gründen.

Angebot bei Frauen gut angekommen

Exklusive Schwimmzeiten für Frauen habe es schon vor Corona bis zum Jahr 2020 gegeben, sagen die Parteien. Und das Angebot sei dankbar angenommen worden. Sie sehen darin "eine gute Möglichkeit, Frauen einen Ort zu bieten, an dem sie ungestört schwimmen können," steht in der Vorlage für den Ausschuss am Freitagnachmittag.

Wichtig für Religion und Krankheit

Für Frauen gebe es unterschiedliche Gründe dort hin zu gehen. Zum Beispiel religiöse Hintergründe für Muslimas, aber es gehe auch um Schutz und Scham. "Zum Beispiel bei Krankheiten wie Brustkrebs ist es für Frauen wichtig, dass sie ungestört schwimmen können," sagt Werner Oesterwind von der Mülheimer CDU.

Verwaltung soll Möglichkeiten prüfen

Die Verwaltung soll prüfen, ob das Angebot wieder machbar ist. Einmal im Monat Frauenschwimmen im Mülheimer Südbad. Am besten "führt dann auch weibliches Personal die Schwimmaufsicht, " heißt es im Vorschlag. Allerdings ist den meisten klar, dass es generell schwierig ist, Personal fürs Schwimmbad zu bekommen.

Im Ruhrgebiet gibt es Frauenschwimmen in Hallenbädern zum Beispiel noch in Bottrop und in Recklinghausen. In vielen Städten bieten auch Vereine Schwimmkurse für Frauen an.

