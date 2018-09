In Hamm ist am Mittwochnachmittag (12.09.2018) eine Frauenleiche gefunden worden. Sie lag in einem Gebüsch in der Nähe des Flugplatzes im Stadtteil Heessen. Die Polizei sperrte den Fundort zunächst weiträumig ab. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein Hubschrauber machte Luftbilder rund um die Fundstelle der Leiche.