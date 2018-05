Zwei Frauen in Bochum von Blitz getroffen

Blitz schlägt in Dinslakener Haus ein

In Dinslaken schlug am Abend ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses ein. Nach Angaben der Feuerwehr drang starker Rauch aus dem Dach und dem First, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Bewohner hätten sich aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Haus aufgehalten, verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens wurden bislang keine Angaben gemacht.

Was tun bei Gewitter

Auch am Montag (28.05.2018) und Dienstag kann es wieder zu Unwettern kommen. Die Feuerwehr warnt davor, bei einem Gewitter Schutz unter Bäumen zu suchen. Außerdem sollte man in der Situation unter keinen Umständen mit dem Handy telefonieren.