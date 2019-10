Der Sturz einer Frau dem Fenster einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung des Mülheimer St . Marien Hospitals am 20.09.2019 lässt weiter viele Fragen offen. Die Polizei bestätigte am Freitag (04.10.2019), dass sie Ermittlungen aufgenommen habe, um den Vorfall aufzuklären.

Den Sturz gemeldet hatte der Lebenspartner der 50-Jährigen nach eigener Auskunft vier Tage danach. Die Klinik hatte die Polizei nicht gerufen. Die Frau war dort in der geschützten geschlossenen Abteilung in Behandlung. " Dies ist hier durch ein Missverständnis in der internen Kommunikation so leider nicht geschehen ", so ein Kliniksprecher.

Warum ging Fenster auf?

Eine weitere Frage, die geklärt werden muss, dreht sich um das Fenster im 1. Stock, aus dem die Frau gestürzt war. Ein Öffnen sollte eigentlich nicht möglich sein, schreibt die Klinik in einer Stellungnahme gegenüber dem WDR . " Das beinhaltet unter anderem, dass die Fenster der Station durch technische Maßnahmen gegen unbefugtes Öffnen gesichert sind. Warum es dennoch zu diesem tragischen Ereignis kommen konnte, ist zum heutigen Zeitpunkt noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ."

Frau liegt verletzt in Klinik

Ereignet hat sich der Vorfall am 20.09.2019 zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr. Die Polizei sucht auch Zeugen, die von außen etwas gesehen haben könnten. Die Frau hat schwere Verletzungen erlitten, darunter mehrere Knochenbrüche.

Die Polizei untersucht auch, ob ein Fremdverschulden vorliegen kann. " Wir unterstützen die Behörden bei der notwendigen Klärung des Vorfalls mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ", so die Klinik.

Stand: 04.10.2019, 16:55