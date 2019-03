Ein Mann aus Bottrop-Kirchhellen ist in der Nacht zu Samstag (02.03.2019) lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ihm seine Frau nach einem Streit mehrmals mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Der 62-Jährige schaffte es danach noch selbst, einen Notarzt zu alarmieren. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik.