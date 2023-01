Frau in Bottrop an Silvester angeschossen

Was für ein Schock am Neujahrstag. In Bottrop meldet sich eine Frau im Krankenhaus in der Notaufnahme. Am Arm hat sie eine Verletzung. Vielleicht von einem Feuerwerkskörper? Doch die Ärzte holen ein Projektil aus der Wunde. Eine echte Kugel aus einer richtigen Schusswaffe.

Anwohner sind schockiert

Die 54-jährige Bottroperin hatte in einer Siedlung im Stadtteil Boy ins neue Jahr gefeiert. Gegen halb eins in der Nacht hielt sie sich draußen auf der Straße auf, um das neue Jahr zu begrüßen. Dann verspürte sie plötzlich einen Schmerz am Arm, so schildert es eine Polizeisprecherin. Am nächsten Tag ging die Frau ins Krankenhaus.

Den Bottroper Mediziner Jörg Celesnik überrascht es nicht, dass die Schusswunde zunächst nicht groß aufgefallen ist. "In dem Falle ist es wahrscheinlich so, dass die Kugel sich nur unter die Haut verirrt hat und keine gravierenden Verletzungen erzeugt hat." Scharfe Schüsse an Silvester - sowas kommt tatsächlich immer wieder mal vor. In der Siedlung in Bottrop-Boy sorgt der Vorfall für Entsetzen. "Es ist eine sehr angenehme Siedlung. Dass das hier passiert ist, ist umso schockierender" , erzählt eine Anwohnerin.

Polizei sucht nach Zeugen

Was steckt hinter der Schussverletzung? War es Absicht oder ein gefährlicher Zufall? "Wir gehen nicht davon aus, dass das mutwillig war und das die Frau absichtlich angeschossen wurde" , sagte Corinna Kutsche von der Polizei Recklinghausen im WDR -Interview. Es sei wohl eher ein Querschläger oder fehlgeleitetes Projektil gewesen. Trotzdem bleibt die Frage, wer den Schuss abgefeuert hat. Um dies zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Über dieses Thema haben wir am 03.01.2023 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Ruhr berichtet.