Giftschlangen in der Wohnung: Darf das jeder?

Darf jeder Giftschlangen halten?

In Nordrhein-Westfalen muss man tatsächlich nur volljährig sein, um Giftschlangen halten zu können, erklärt Schlangenexperte Roland Byner von der Bochumer Feuerwehr. Während man in Hessen zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung braucht, um in privaten Räumen Giftschlangen halten zu dürfen, gibt es in NRW demnach keine Voraussetzungen. Behörden können die Haltung allerdings verbieten, wenn sie feststellen, dass die Tiere nicht artgerecht oder sicher gehalten werden.