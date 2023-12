Nach 30 Jahren: Polizei rollt Cold Case in Sprockhövel auf

Die Beteiligten werden sich noch ziemlich genau erinnern, was am 10. November 1996 nahe einer Bushaltestelle in Sprockhövel-Herzkamp passierte. Einige Menschen aus der Umgebung haben vielleicht noch eine schwache Erinnerung aus damaligen Zeitungsberichten. Die meisten aber haben es vergessen oder sind schlichtweg zu jung, um den Vorfall zu kennen. Für die Polizei Bochum ist die Geschichte nun jedoch aktueller denn je. Sie will den Fall aufklären.

18-Jährige mit Messer bedroht

Rückblende: An diesem Abend 1996 war ein Geschwisterpaar an einer Hauptstraße in Sprockhövel auf dem Weg nach Hause - die Schwester 18 Jahre, der Bruder elf. Laut ihren damaligen Schilderungen hielt plötzlich ein unbekannter Mann die beiden an. Nach einem kurzen Gespräch soll er die junge Frau dann mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei vermutet dabei einen sexuellen Hintergrund.

Kleiner Bruder verhinderte wohl die Tat

Dass es damals nur bei einer Bedrohung geblieben ist, lag dann wohl am jüngeren Bruder. Dieser hatte den Mann geschlagen, als der Unbekannte die 18-Jährige mit dem Messer bedrohte. Mit dem Schlag hatte er den Mann vermutlich so irritiert, dass beide weglaufen und sich in Sicherheit konnten.