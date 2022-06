316 Millionen Jahre alt: Baumstamm vom Baldeneysee kommt ins Museum

Diagnose: Absturzgefahr

Am liebsten hätte der Geopark Ruhrgebiet, der sich um solche montanhistorischen Orte wie die "Geologische Wand" kümmert, den Baumstamm übrigens an Ort und Stelle gelassen, bestätigt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dienstag. Zugegeben, das Nordufer des Baldeneysees in Essen-Heisingen ist auch tatsächlich nicht der schlechteste Wohnort. Um seine Sicherheit nicht zu gefährden, musste der Stamm dennoch geborgen werden. Denn das alte Bürschchen war absturzgefährdet, was ihn im schlimmsten Fall völlig hätte zerstören können.

Im Ruhr Museum angekommen

Um den Baumstamm auch auf seinem Weg ins neue Zuhause nicht zu beschädigen, wurde er in erfahrene Hände gelegt. Die Bergungsarbeiten wurden von einer Firma aus Ennepetal übernommen. Sie hat das Fossil über eine Hebebühne aus dem Felsverband gelöst und verpackt. Weil der Stamm für eine Bergung über die Hebebühne allerdings zu schwer war, musste er auf einem Bett aus alten Matratzen kontrolliert zu Absturz gebracht werden. Das hat "astrein" funktioniert.

Geologische Wand bekommt Abdruck

Jetzt hat das Fossil Pause, bis es bereit für die Ausstellung im Schaudepot ist. An dem Platz, an dem es die letzten 316 Millionen Jahre verbracht hat, soll es aber nicht vergessen werden. Zwei Negativabdrücke werden an der "Geologischen Wand" an den "Stammgast" erinnern. Zudem wird es ein digitales 3D -Modell geben. Dafür wurde der Standort extra vor der Bergung mit einem Laserscanner und einer Drohne dokumentiert.