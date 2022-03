Forschung an der RUB: Durch Insekten Morde aufklären

Schon ein bis zwei Stunden nach dem Tod legen bestimmte Fliegenarten ihre Eier in einer Leiche ab. Einige Tage später schlüpfen dann Maden. In einem späteren Verwesungsstadium tauchen auch Käfer in der Leiche auf. Je nach Größe oder Art des Insekts können die Forscher so auf den Todeszeitpunkt schließen. Das Bochumer Forscher-Team untersucht, welche Insektenarten im Verlauf der Jahreszeiten am Verwesungsprozess beteiligt sind und, ob es einen Unterschied für den Prozess macht, wie tief ein Körper vergraben ist.

In den USA ist diese Methode, die Forensische Entomologie, schon etabliert. In Europa steckt sie aber noch in den Kinderschuhen. Hier fehle dafür das Basiswissen, sagen die Bochumer Forscher - und wollen das jetzt ändern. Denn einfach übernehmen könne man die Erkenntnisse aus Amerika nicht. Auch, weil es hier in Deutschland andere Insektenarten gibt als in den USA .

Spezielle Beobachtungsgräber mit Tierkadaver

Für die Forschung nutzt das Team spezielle Beobachtungsgräber mit Tierkadavern. Unter anderem werden regelmäßig Proben genommen, um die Insektenzusammensetzungen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen zum Beispiel, dass an einem Kadaver an der Oberfläche andere Insektenarten leben als unter der Erde.

