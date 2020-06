Auch die Stadt Recklinghausen hat wegen der Kurzfristigkeit erstmal ein eigenes Ferienprogramm aufgestellt. Geplant ist aber, an der Grundschule "Im Romberg" das Landesprogramm mit den 15 Unterichtstagen anzubieten. " Weil die Richtlinien der Landesregierung so kurzfristig kamen, ist das aber alles noch nicht fix ", so eine Sprecherin der Stadt.

Landesprogramm in Recklinghausen an einer Grundschule geplant

Man brauche mindestens zwei Wochen Vorbereitungszeit um so ein Programm auf die Beine zu stellen. Besonders das Organisieren der Betreuungskräfte brauche Zeit. Dafür sollen auch Studenten und Ehrenamtler eingesetzt werden. " Um die Kinder betreuen zu können, müssen sie aber ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen, das müssen viele aber erst beantragen ", so die Sprecherin.

15 bis 20 Kinder können betreut werden

Am kommenden Montag soll sich entscheiden, ob und wann das vom Land geförderte Ferienprogramm an der Grundschule "Im Romberg" in Recklinghausen starten kann. 15 bis 20 Kinder der ersten bis achten Klasse können dort dann betreut werden.