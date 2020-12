Moria in Essen: Inszeniertes Flüchtlings-Zelt in der Innenstadt

Es ist nass, kalt und dreckig in dem weißen Flüchtlings-Zelt mitten in der Essener Innenstadt. Auf dem Boden stehen Feldbetten und Holzpaletten. Darauf liegen dünne Matten und Schlafsäcke. Auf einem Schlafsack sitzt ein Teddybär. Klamotten hängen zum Trocknen an Leinen.

Aktion schaltet live zu Flüchtenden

Die an die Wand projizierte Live-Schalte in ein Flüchtlingszelt in Moria 2 wirkt wie ein Spiegelbild von der Inszenierung in Essen. Allerdings leben in diesem Zelt gerade wirklich Menschen. Und bei ihnen ist es nasser, kälter und dreckiger.

Max Giepen winkt in die Laptop-Kamera. Durch die Live-Schalte können die Besucher der Aktion mit Flüchtenden sprechen. " Wie ist die Lebensmittelversorgung gerade bei euch in Moria? ", fragt der Essener zögerlich.

Regen und Kälte ist eine große Belastung

In gebrochenem aber gut verständlichem Deutsch antwortet ihm ein Mann. Er soll anonym bleiben, da seine Gesprächsbereitschaft für ihn gefährlich werden könne.