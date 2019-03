Essener Clan soll Versicherungen betrogen haben

Ein Essener Familienclan steht unter Verdacht: Mehrere Mitglieder sollen Autounfälle provoziert haben, um sich so Geld von Versicherungen zu erschleichen, so die Polizei. Fahrzeuge und Geld seien sichergestellt worden. Am Mittwoch (06.03.2019) wollen die Ermittler Details bekannt geben.

Betrug im großen Stil

Laut Polizei hatte es vor kurzem im Zuge der Ermittlungen umfangreiche Durchsuchungen gegeben. Die Rede ist von einem Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich durch den Versicherungsbetrug.

Auf der eigens für diesen Fall angekündigten Pressekonferenz will die Polizei nun mehr zur Masche und zum Umfang der Ermittlungen sagen.

Video starten, abbrechen mit Escape Arabische Großfamilien im Visier der Polizei | 30.01.2019 | 01:29:44 Std. | UT | Verfügbar bis 30.01.2020 | WDR

Stand: 06.03.2019, 08:10