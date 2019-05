Eine Panne hat am Samstagnachmittag (25.05.2019) in Bochum schon vor der Europawahl zu Irritationen geführt. Auf der Internetseite der Stadt wurden bereits die vermeintlichen Wahlergebnisse veröffentlicht. So wurde die AfD mit 50 Prozent der Stimmen als Wahlsieger angezeigt.

Der Stadtsprecher entschuldigte sich nach WDR -Anfrage für die Panne, es handele sich um ein Versehen. Es stecke weder ein Hackerangriff noch Manipulation dahinter. Die Zahlen stünden in keinem Zusammenhang mit den tatsächlichen Wahlergebnissen.