Figurentheaterwoche in Gelsenkirchen startet

Kasperletheater und Urmel für die Kinder, Marionettenstücke für die ganze Familie und Hochkultur am Abend – so liest sich das vollgepackte Programm der 6. Figurentheaterwoche, die am Samstag (25.01.2020) in Gelsenkirchen startet. Mit dabei liebevoll gestaltete Marionetten, Handpuppen, Tischfiguren oder Klappmaulfiguren.

Zwischen Schachnovelle und Zauberflöte

Auf dem Abendprogramm steht beispielsweise Stefan Zweigs "Schachnovelle" – gespielt mit handgeführten, lebensgroßen Puppen. Ein nur scheinbar altmodisches Metier zeigt, was in ihm steckt. Es kommen sowohl weltberühmte Puppenspieler als auch fast unbekannt Ensembles.