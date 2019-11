Vor dem Wohnhaus von Feuerwehrverbandspräsident Hartmut Ziebs aus Schwelm ist am Montagmorgen (25.11.2019) eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt worden. Worum es sich dabei genau handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Staatsschutz ermittelt

Der Präsident der Deutschen Feuerwehrvereinigung wird nach der Diskussion um seine Abwahl aktuell bedroht. Der Staatsschutz ermittelt bereits wegen zweier Hass-Mails. Was genau dahintersteckt, ist noch nicht bekannt. Die beiden Mails liegen uns vor. In einer heißt es wörtlich: „Du Stück Sch…, gehörst täglich ausgepeitscht und ohne Schutzausrüstung als erster Mann ins Feuer gejagt“ . Ziebs selbst wertet das „eher als Hass-Mail“ und nicht „als eine wirkliche Morddrohung“ , sagte er. In einer anderen steht: „Wer die AfD kritisiert, der verliert seinen Job.“

Stellvertreter wollen Ziebs absetzen

Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands steht seit einigen Tagen in der Kritik. Fünf seiner sieben Stellvertreter fordern ihn zum Rücktritt auf.

Keine Anzeichen für rechte Tendenzen

Der WDR erfuhr aber aus Feuerwehrkreisen, dass es schon länger Kritik an Ziebs Führungsstil gebe: Der Schwelmer handele zu eigenmächtig und halte sich nicht an Absprachen.

Ziebs selbst sagte, die Gründe für die Kritik an ihm seien, dass er vor rechtsnationalen Tendenzen in der Feuerwehr warnt. Konkrete Anhaltspunkte für eine rechte Bewegung in der Feuerwehr konnte er aber nicht nennen.

Ziebs warnte vor Unterwanderung der Feuerwehr

Ziebs soll nach Medienberichten in einem Interview vor einer Unterwanderung der Feuerwehr durch die AfD gewarnt haben. Dem WDR sagte er: "Ich betrachte es als sehr gefährlich, wenn die Feuerwehr genau da reinrutschen würde" . Von einem konkreten Anlass für diese Sorge sprach er nicht.

Die Vizepräsidenten, die Ziebs absetzen wollen, teilen mit, dass sie gegen Rassismus sind und das nicht der Grund ihres Misstrauens ist. 9 der 16 Landesverbände haben für den 6. Dezember zu einer Delegiertenversammlung eingeladen – mit dem Ziel, Ziebs abzuwählen.

Stand: 25.11.2019, 16:03