Suche nach Vermissten nach Explosion

Ein Haus ist explodiert, überall liegen Trümmer. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, können die Feuerwehrleute nur langsam in den Trümmern nach Vermissten suchen. In einem solchen Szenario könnten Rettungsroboter in Zukunft eine große Hilfe sein: Sie sollen extreme Hitze aushalten, Gefahrenstoffe erkennen und Hindernisse aus dem Weg räumen können.

Forscher wollen die Roboter in einer großen Halle testen

Genau solche Roboter sollen Forscher von verschiedenen Universitäten mit Experten der Feuerwehr in Zukunft entwickeln. Diese Roboter können sie später dann in einer großen Halle auf dem Phoenix-West-Gelände unter realen Bedingungen testen.

In zwei Jahren wollen die Forscher erste Robotermodelle vorstellen. Bis die Roboter einsatzbereit sind, kann es aber noch einige Jahre dauern.