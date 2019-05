Fernsehzuschauer können die Arbeit der Bochumer Feuerwehrleute bald ganz nah mitverfolgen. Diese werden für die neuen Folgen der Dokureihe "Feuer und Flamme" im WDR Fernsehen bei ihren Einsätzen von Kameras begleitet.

Bodycams und Drohnen im Einsatz

Eigens für die Serie entwickelte Bodycams an den Feuerwehrleuten, Kameras an Autos und Drohnen werden die Einsätze filmen. Außerdem sind über 70 Tage hinweg rund um die Uhr Kamerateams auf der Wache - auch nachts -, um keinen Einsatz zu verpassen und immer ganz nah dran zu sein. Egal, ob Brände gelöscht oder Menschen gerettet werden.

Der Leiter der Feuerwehr, Simon Heußen, hat bereits die ersten zwei Staffeln aus Gelsenkirchen mit begleitet und gute Erfahrungen gemacht: "Toll ist, diesen authentischen Eindruck der Arbeit zu vermitteln. Das führt dazu, dass viele wirklich vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt vor der Arbeit haben - zum Beispiel bei Einsätzen im Straßenverkehr, wenn der Rettungswagen von hinten kommt."

Video starten, abbrechen mit Escape Mit Feuerwehrmännern im Einsatz – Staffel 2, Folge 1. Feuer & Flamme. . 43:02 Min. . UT . WDR.

Mehr Bewerbungen nach Ausstrahlung

Heußen macht aber auch noch einen weiteren positiven Aspekt der Fernsehdoku aus. So habe man während der ersten beiden Staffeln - auch in Bochum - gemerkt, die Zahl der Bewerbungen spürbar gestiegen seien. "Also auch das Thema Nachwuchs ist ein riesen Vorteil" , so Heußen.